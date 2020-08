Queimadas no Pantanal mais que dobram em julho e devastam bioma

A região do Pantanal é a maior planície alagável de água doce do mundo, mas vive em 2020 uma situação dramática devido à seca e fortes queimadas. Em julho, o Programa Queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) registrou 1.684 focos de calor no Pantanal, aumento de 241% em relação ao ano passado. No mesmo período, em 2019, foram 494. A situação já levou o governo de Mato Grosso do Sul a decretar situação de emergência. Mais ao norte, a fumaça chegou à Cuiabá, capital de Mato Grosso. O bioma abrande os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de áreas da Bolívia e do Paraguai, e é considerado Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera. São mais de 650 espécies de aves e 130 de mamíferos neste habitat.