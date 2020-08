Campanha do Agasalho bate recorde de doações em Porto Alegre

Após último drive-thru especial, em parceria com a Associação dos Moradores dos Bairros Bela Vista, Boa Vista e Mont Serrat (Amobela) na praça da Encol no último sábado (1), a Campanha do Agasalho 2020 de Porto Alegre atingiu a marca de 401.229 doações recebidas - batendo um recorde de contribuições. Devido à Covid-19, as roupas estão passando por um período de 14 dias quarentena antes de triagem, o que acaba freando o processo de entrega. Ainda assim, segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), já foram entregues 83.858 agasalhos para 220 instituições. A prefeitura da Capital ainda estará recebendo doações até o dia 14 de agosto, no drive-thru fixo na Central de Triagem, no bairro Petrópolis (avenida Taquara, 579) todos os dias das 10h às 16h.