Apoio nos céus: Deputados gaúchos embarcam em avião com Bolsonaro rumo a Bagé

A passagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo Rio Grande do Sul, nessa sexta-feira (31) não foi feita apenas da agenda oficial em Bagé, onde houve entrega de habitações populares a moradores da cidade, e visita a. Antes da chegada, deputados que são da base de apoio do governo federal vieram de Brasília e encontraram Bolsonaro no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Bibo Nunes e Ubiratan Sanderson, os dois do PSL, e Mauricio Dziedrick (PTB) vieram em aeronave diferente da do presidente e embarcaram em um modelo menor da FAB para viajar a Bagé. Dentro do avião, os parlamentares sem máscara chegaram a posar em selfie com o presidente (foto), também sem a proteção. Na cidade gaúcha, o presidente chegou a montar em um cavalo e segurar a bandeira gaúcha. Em seu Twitter, Sanderson postou: "Estava presente e testemunhei a impressionante popularidade do PR @jairbolsonaro por ocasião da visita a Bagé/RS".