Nasa envia rover Perseverance a Marte para detectar sinais de vida

O rover Perseverance já está a caminho de Marte para procurar sinais de vida e coletar amostras para trazê-las à Terra. O foguete Atlas V, que carrega o astromóvel, foi lançado nesta quinta-feira (30) do complexo 41 da Estação da Força Aérea Cape Canaveral, na Flórida. A missão nomeada Mars 2020 faz parte de uma exploração estadunidense mais ampla, que envolve missões para a Lua como preparo para a exploração humana no planeta vermelho. O rover Perseverance, por pelo menos um ano marciano (687 dias na Terra), deve encontrar sinais de vidas microscópicas passadas no planeta, explorar a geologia da cratera Jezero e demonstrar tecnologias para um possível futuro de exploração robótica e humana. As descobertas podem responder perguntas fundamentais sobre a possibilidade de vida além da Terra.