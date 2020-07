Aeroporto de Porto Alegre instala câmera térmica para medir temperatura de passageiros

O Aeroporto de Porto Alegre recebeu mais uma ferramenta no combate à disseminação do coronavírus. Passou a operar nesta quinta-feira (30) uma câmera térmica, instalada próxima ao embarque doméstico, capaz de medir a temperatura dos passageiros. O equipamento, da empresa Dahua, está localizado antes das máquinas de leitura do bilhete BCBP (Bar Coded Boarding Pass) e possui um sensor capaz de converter a radiação infravermelha emitida pelo corpo humano em imagem. Em três minutos, ele pode medir a temperatura de 500 pessoas. Em junho, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre registroufrente a maio. A Fraport Brasil, que administra o aeroporto, reforça que a nova tecnologia não oferece riscos à saúde e se soma a iniciativas como reforço na rotina de limpeza e higienização e fiscalização do uso de máscaras e do distanciamento social. Também foi disponibilizado álcool em gel nas áreas de grande circulação de pessoas.