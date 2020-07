Fiscalizações diárias envolvendo transporte coletivo passam de 23 mil durante a pandemia

Meio de transporte necessário para a sobrevivência de muitas pessoas neste período, o ônibus tem sido um dos focos dos agentes da prefeitura de Porto Alegre. Conforme números divulgados pelo órgão municipal, foram realizadas 23.414 ações de fiscalização envolvendo ônibus municipais, intermunicipais, garagens e terminais. O período analisado é de 18 de março até 27 de julho e envolve o monitoramento do respeito aos protocolos de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Cumprimento da tabela de horário do coletivo (1.287 autuações), superlotação (176 autuações) e uso de máscaras (318) autuações são algumas das regras observadas pelos profissionais (foto). Nesse período, segundo a EPTC, ao todo foram 1.287 autuações aplicadas.