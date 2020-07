Profissionais do Hospital Conceição ganham espaço para descanso em meio à pandemia

Em meio à pandemia, ter um espaço com mais conforto para relaxar e descansar é fundamental para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Esta é a ideia da área de descompressão, inaugurada nesta quarta-feira (29) na emergência do Hospital Conceição. O projeto é dos Arquitetos Voluntários, que mobiliza cerca de 70 profissionais e já possibilitou montar este tipo de área em outros hospitais gaúchos. A partir das construções de espaços temporários e definitivos de descompressão em hospitais de Porto Alegre, Região Metropolitana e Serra, a iniciativa visa a oferecer melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os profissionais. No espaço revitalizado, funciona sala de estar, lanche, dormitórios e sanitários. O Arquitetos Voluntários já elaborou 13 projetos e busca doações para executar os que ainda faltam, que podem ser feitas por meio de