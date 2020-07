Mulheres apoiam irmãs russas em julgamento por assassinato do próprio pai

Em julho de 2018, as irmãs Krestina, Angelina e Maria Khachaturyan entraram no quarto onde o pai de 57 anos Mikhail dormia e o atacaram com spray de pimenta, uma faca e um martelo. As três, hoje com 20, 19 e 18 anos consecutivamente, alegaram defesa pessoal após o crime cometido em Moscou, na Rússia. Segundo a Reuters, investigadores comprovaram que elas foram sujeitas a anos de abusos físicos, mentais e sexuais. As três estão sendo julgadas por assassinato premeditado, cuja sentença pode se estender até 20 anos de prisão, mas elas acabaram ganhando apoio de milhares de pessoas. Nesta terça-feira (28), após uma audiência de pré-julgamento dois anos após o ocorrido, dezenas de mulheres se reuniram em frente à Corte para apoiar as irmãs. Maria (ao centro, de branco), que é julgada separadamente devido à idade, saiu do prédio cercada por manifestantes.