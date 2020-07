Hospital Beneficência Portuguesa vai abrir leitos de UTI em Porto Alegre

A corrida por mais leitos de UTI no Rio Grande do Sul para dar conta da demanda de pacientes em meio àdeve ganhar mais reforço na próxima semana. Os gestores do Hospital Beneficência Portuguesa informaram que concluíram a revitalização de área do prédio histórico onde serão abertos 19 leitos de terapia intensiva. As obras foram entregues nesta sexta-feira (24). As vagas poderão ser liberadas na próxima semana. Estão sendo finalizadas contratações de pessoal. O diretor executivo da Associação Beneficente São Miguel, gestora do Beneficência, Ricardo Pigatto, informou que a estrutura poderá ser usada por convênios e pacientes particulares e que a instituição também ofereceu dez leitos para a prefeitura da Capital para atender o SUS. A demanda por vagas para doentes de Covid-19 cresce a cada dia. Hospitais como a