Estudantes da Unisinos realizam telemonitoramento de pacientes com Covid-19

Os alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição da Unisinos passarão a realizar telemonitoramento de pacientes comno município de São Leopoldo. O cuidado já vinha sendo feito, mas somente com pacientes em estágio crônico da doença. Durante sete dias, os estudantes manterão o contato com a pessoa infectada, passando orientações a ela e acompanhando a evolução do quadro clínico. Isso será feito de segunda a sexta-feira, sempre com um professor orientando os alunos. Segundo os dados mais recentes da Secretaria Estadual de Saúde, São Leopoldo possui 1675 casos confirmados e 46 óbitos, sendo a 7ª cidade gaúcha mais afetada pelo