Mais de 1,4 mil filhotes de jabutis são resgatados no interior de Minas Gerais

Eram em sacolas de plásticos, junto com fezes e cadáveres de outros animais mortos, que agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram cerca de 1,4 mil filhotes de jabutis na cidade de Leopoldina, no interior de Minas Gerais. Os animais foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Juiz de Fora (Cetas-JF), órgão ligado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). No local, eles foram hidratados e aquecidos - como são répteis, ele não produzem calor como os mamíferos. Agora os filhotes passaram por um processo de reabilitação e melhoria da condição de saúde para depois serem levados ao seu habitat natural. Além das tartarugas, também foram resgatados cardeais do nordeste e calopsitas.