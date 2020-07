Ressacas no Litoral Norte expõem fósseis da última Era Glacial

Ressacas seguidas do mar estão fazendo os gaúchos de 2020 descobrirem o passado de 12 mil a 18 mil anos atrás. Ossos e outras partes de animais que habitaram a região onde é hoje Tramandaí e que estavam no fundo do mar começaram a dar na praia. O professor e paleontólogo do Instituto de Geociências da Ufrgs César Schultz resgatou alguns exemplares (foto). "Eles viviam onde hoje é a praia. Depois da Era Glacial, o gelo derreteu, o mar subiu e as terras ficaram sob a água", descreve. As ondas escavam o fundo do mar e removem os fósseis. "Os ossos se enroscam em redes de pescadores, que trazem à área da orla", suspeita Schultz. Entre os achados, estão placas da carapaça de tatus gigantes e um osso da pata de mastodonte, pelo tamanho e formato, suspeita. As peças estão no Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), em Imbé. Paleontólogo orienta moradores a ficarem atentos ao andar na praia para mais fósseis. "Podem levar ao Ceclimar para formar seu próprio acervo." O mar também vêm removendo a camada de areia fazendodo ambiente da região