Santa Casa de Porto Alegre abre mais 17 leitos de UTI exclusivos para Covid-19

Enquanto o nível de ocupação de leitos de UTI está acima de 90% em Porto Alegre em meio à pandemia, novas vagas de terapia intensiva entram em ação. O complexo Santa Casa abriu, nesta terça-feira (21), 17 novos leitos exclusivos para doentes com o novo coronavírus ou suspeitos de estar com a nova doença e que demandam a assistência de UTI.. Até o fim de semana, a Santa Casa vai chegar a 40 novos leitos e a um total de 88 para a pandemia. As vagas abertas nesta terça são de área de internação que foi transformada em UTI. Equipamentos foram comprados para equipar os leitos. O diretor médico da instituição, Antonio Kalil, diz que só foi possível abrir mais vagas porque o corpo clinico se "voluntariou" para as vagas. "Precisamos de mais. Temos de ter reserva de médicos, pois alguns vão adoecer e podemos ter de repor. Devido à demanda da pandemia, que mobiliza mais estrutura e profissionais, a instituição