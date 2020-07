Prefeitura entrega ciclovias na Aureliano e Siqueira Campos

A prefeitura de Porto Alegre finalizou a entrega de 1,3 quilômetro de ciclovia na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, região de confluência dos bairros Praia de Belas e Cidade Baixa, e 1 quilômetro na ciclofaixa da Siqueira Campos, no Centro Histórico. A conclusão do trecho da Aureliano (foto), entre a Rótula das Cuias e a Av. Érico Veríssimo, possibilita a conexão entre as ciclovias já existentes da José de Alencar, Ipiranga, José do Patrocínio e Edvaldo Pereira Paiva (na orla do Guaíba). Enquanto a viabilização da ciclovia na Siqueira Campos partiu de iniciativa da gestão municipal, o trecho da Aureliano foi uma contrapartida do Shopping Iguatemi devido à expansão do polo gerador de tráfego no bairro Passo d’Areia, zona norte da Capital.