Moradores de Porto Alegre aproveitam dia de calor e sol e vão às ruas

Mesmo com o, Nelson Marchezan Júnior, para, moradores não resistiram ao sábado (18) de sol e temperatura que chegou a 29ºC, na máxima do dia. Locais abertos, como praças e áreas que não foram interditadas - adesde 4 de julho -, registraram movimento com a população buscando aproveitar o dia ensolarado, depois de uma semana de muito frio e chuva. Nas feiras de hortigranjeiros no bairro Bom Fim, o fluxo foi intenso, desde as feiras ecológicas da avenida José Bonifácio, fechada nas manhãs de sábado para garantir o distanciamento entre as bancas, à feira da rua Irmão José Otão (foto), no miolo do bairro. No começo da tarde, mal os agricultores posicionavam os pontos, também com distância, e os clientes já começavam a chegar.