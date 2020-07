Porto Alegre recebe primeiras mudas de árvores georreferenciadas

A prefeitura de Porto Alegre deu início nesta quarta-feira (15) ao plantio de mudas georreferenciadas nos espaços públicos da cidade. O projeto prevê um total de 1865 novas árvores, sendo 1150 destinadas a áreas de preservação permanente - 850 no trecho 3 da Orla do Guaíba e 300 na praça Jornalista Orlando Loureiro, e 750 em vias públicas carentes de arborização. O prefeito Nelson Marchezan Júnior esteve na largada do projeto, ajudando a plantar a primeira muda em via pública (foto), na rua Voluntários da Pátria. Outras 15 mudas de corticeira-da-serra, árvore típica do Rio Grande do Sul, serão plantadas na rua. O sistema de georreferenciamento fornecerá um mapa com a localização, espécie e data de implantação de cada unidade, que será disponibilizado ao público pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade.