Ataques do Taleban deixam mortos e feridos no Afeganistão

A explosão de um carro-bomba deixou mortos e feridos no norte do Afeganistão. O ataque, ocorrido nesta segunda-feira (13), foi organizado pelo Taleban, grupo fundamentalista islâmico que se opõe ao governo do país. O ato terrorista ocorreu em um prédio do governo em Aybak (foto), capital da província de Samangan. A explosão do carro foi seguida por um tiroteio, quando quatro homens armados entraram no prédio. As tensões só terminaram após quatro horas, segundo informações da Folhapress, quando os responsáveis foram mortos pelas autoridades afegãs. O governador da província, Abdul Latif Ibrahimi, afirmou que 11 pessoas foram mortas e 63 ficaram feridas após o ataque. O Taleban assumiu a autoria em comunicado. O grupo também é responsável por outros três atos terroristas no Afeganistão nas últimas 24 horas. Os atos violam o acordo de paz entre os Estados Unidos e Taleban, assinado em fevereiro deste ano, segundo o qual o grupo reduziria seus níveis de violência.