Eduardo Leite sobrevoa regiões alagadas e visita realocados em Lajeado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sobrevoou a região do Vale do Taquari nesta sexta-feira (10). A área foi atingida pela cheia do rio Taquari, consequência doao Estado no início da semana. Acompanhado pelo chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha Lopes, o governador sobrevoou a cidade de São Sebastião do Caí, também afetada pela enchente. Leite pousou em Lajeado e visitou o Parque do Imigrante, onde dezenas de famílias estão realocadas. Segundo o boletim da Defesa Civil da manhã desta sexta, há 300 desabrigados e 400 desalojados em Lajeado e 160 desabrigados e 1,7 mil desalojados em São Sebastião do Caí. A situação desses municípios é a mais crítica do Estado. No total, 1.210 pessoas estão desabrigadas e 3.375 estão desalojadas nas 29 cidades