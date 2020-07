Slogan Black Lives Matter é pintado em frente à Trump Tower em Nova Iorque

Em frente à Trump Tower de Nova Iorque, cidade natal do presidente americano Donald Trump, o prefeito Bill de Blasio e a primeira-dama Chirlane McCray ajudaram a pintar o slogan Black Lives Matter, em alusão aos protestos antirracistas disseminados no mundo inteiro, após a morte de George Floyd. O reverendo e ativista pelos direitos civis Al Sharpton, presente no funeral de Floyd em Houston, Texas, também participou do ato. Trump tem feito críticas ao movimento nos Estados Unidos e sempre rivalizou com o prefeito de Nova Iorque, membro do partido Democrata. Localizada na Quinta Avenida, a pintura gerou críticas do presidente, que disse se tratar de um "um símbolo de ódio."