Nasa conclui escudo térmico para nave que levará tripulação ao redor da Lua

A Nasa finalizou o escudo térmico para a espaçonave Orion, que levará astronautas ao redor da lua na missão Artemis II. Os profissionais do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, aplicaram mais de 180 blocos de material ablativo. Segundo a Nasa, o escudo é uma das partes mais críticas da sonda - protege a cápsula e os astronautas dos 2.760°C experienciados na atmosfera ao voltar para a Terra em velocidades lunares. A temperatura é quase metade do calor do Sol. Engenheiros ainda conduzirão avaliações não-destrutivas para procurar vácuos nas ligações entre os blocos. A blindagem térmica também passará por um teste termal, para depois ser selada, pintada e preparada para resistir às condições climáticas em órbita. A nave Orion, junto ao foguete SLS (Space Launch System), compõe a missão Artemis II e será a primeira missão tripulada até à Lua após as missões Apollo, em 1972. Até 2024, a Nasa pretende levar a primeira mulher à Lua.