CMPC doa 206 mil máscaras de proteção contra Covid-19 para o RS

O grupo CMPC doou, nesta semana, 206 mil máscaras de prevenção ao novo coronavírus para o estado do Rio Grande do Sul. Da quantidade total, 100 mil serão destinadas ao governo estadual, e o restante será enviado aos municípios gaúchos que possuem operação portuária ou florestal da CMPC. "Nossa experiência como companhia centenária nos permitiu enfrentar diversos desafios até aqui, e está claro para nós que os governos não conseguem enfrentar sozinhos momentos como esse que vivemos", destacou o diretor-geral da CMPC no Brasi, Mauricio Harger. A unidade da empresa, com origem chilena, fica no município de Guaíba, Região Metropolitana de Porto Alegre.