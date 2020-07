Mulheres protestam contra nomeação de ministro acusado de estupro na França

A nomeação do novo ministro do interior da França vem causando polêmica no país. Isso porque Gerald Darmanin, apontado para o cargo pelo presidente Emmanuel Macron, é acusado de estupro. Darmanin integra uma investigação sobre uma acusação de estupro que teria ocorrido em 2009. Ele nega e diz que o encontro foi consensual. A situação gerou protestos de grupos feministas franceses (foto) em Paris na quarta-feira (8). A manifestação também se voltou contra Eric Dupond-Moretti, apontado como ministro da Justiça. O advogado já defendeu um político acusado de abuso sexual e já menosprezou publicamente o movimento #MeToo nas redes sociais. Uma das promessas de Macron no período eleitoral era fazer da busca por igualdade entre homens e mulheres "a grande causa" do mandato. O governo diz manter a promessa, mas defendeu as duas nomeações, ressaltando a presunção de inocência.