Com fechamento, açougue do Mercado Público doa 400 quilos de carnes a entidades assistenciais

nessa terça-feira (7), impedindo pela primeira vez na, gerou problema para quem vende itens perecíveis. O açougue Santo Ângelo decidiu doar 400 quilos de carnes e miúdos, com pouca saída na tele-entrega, conta o dono, Rafael Gugliotta (foto). O açougue tinha estoque para três dias. Os alimentos que estão conservados em câmara fria e em condições de consumo serão repassados a entidades assistenciais. "Falei com familiares e amigos que vão ajudar a levar às instituições. São itens que rendem boas sopas, carreteiro e enriquecem a feijoada", avisa Gugliotta. Mas a iniciativa não evitou que 150 quilos de carne moída tivessem que ser descartados devido ao vencimento de um dia. "O prejuízo foi de R$ 3 mil", lamenta o proprietário. Na pandemia, a receita com tele-entrega do Santo Ângelo dobrou. "Mas os 15 dias parados vão nos deixar dois meses de vermelho", projeta, que demitiu oito dos 20 funcionários na pandemia.