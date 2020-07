UFSM recebe carro elétrico para pesquisa e instala eletroposto gratuito

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é a primeira instituição pública do Rio Grande do Sul a receber um carro totalmente elétrico. O Nissan Leaf, que chegou em junho, faz parte de um projeto de mobilidade elétrica eficiente desenvolvido pela instituição. A UFSM também será a primeira universidade do Estado a instalar um eletroposto gratuito de carga rápida, que estará disponível nos próximos meses para qualquer um que tenha um carro elétrico. O veículo ficará à disposição de pesquisadores para a realização de testes que simulam a utilização no cotidiano, em diversas situações. O objetivo é avaliar a durabilidade, a autonomia, a utilização da bateria, potência, os freios e a rede de energia necessária para as recargas. Segundo a UFSM, a intenção é criar um sistema de gestão inteligente de eletrovias para viabilizar o uso do carro elétrico no Brasil.