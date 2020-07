Alunos de escola de Canoas assistem a poesias e brincadeiras em meio à quarentena

A pequena Laura Rodrigues Steffens, de cinco anos, não desgrudou o olhar da tela onde o músico músico sul-mato-grossense Márcio de Camillo apresentava poesias de Manoel de Barros. A atividade com Laura e os colegas da turma de Pré-Escola II, do Colégio Maria Auxiliadora, de Canoas, na sexta-feira (3), fez parte de um a programação on-line, já que as atividades presenciais não têm previsão de voltar ao Estado. O espetáculo integra o projeto Crianceiras, da produtora Diverte Cultural, de São Paulo, que percorre as escolas do País, com obras musicadas do poeta brasileiro, que ganhou versão digital. As crianças tiveram dança, alguns se enrolaram no cobertor, como Laura. “Ela gostou bastante, no início estava tímida, mas no final, com as músicas mais dançantes se soltou”, relata a mãe da menina, Raquel Fortes Rodrigues. "O mais emocionante foi ver as crianças participando e vivendo esta linda experiência, mesmo em tempos de afastamento social”, comenta a coordenadora pedagógica Dulcinéia Fraga Hardt, lembrando que a iniciativa aproxima as crianças da música e poesia.