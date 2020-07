Estátua de Cristóvão Colombo é decapitada em meio aos protestos antirracistas nos EUA

Na pequena cidade de Waterbury, no estado de Connecticut (Estados Unidos), houve mais um ato de manifestantes contrários ao racismo no que diz respeito a estátuas. No mesmo dia em que o monumento de Cristóvão Colombo foi derrubado em Baltimore, outra estátua do navegador do século XV, localizada em Waterbury, foi decapitada (foto). A polícia do município oferece US$ 5.000,00 para quem tiver mais informações sobre o responsável. Em meio aos protestos após a morte de George Floyd, um movimento questionando a colocação de estátuas de personalidades vinculadas ao colonialismo ou à escravidão surgiu em diversas nações do mundo.