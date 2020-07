Mercado Público de Porto Alegre registra movimento intenso e filas

Apesar das regras de distanciamento social, impostas devido à pandemia do coronavírus, o Mercado Público de Porto Alegre registrou movimento intenso neste sábado. Havia tanta gente que o empreendimento registrou filas do lado de fora. A administração liberava apenas 15 pessoas por vez nas dependências do Mercado, que chegavam a esperar mais de 20 minutos para conseguir entrar. A procura pelas bancas foi ainda maior porque o local deve ser, novamente, fechado na segunda-feira. Em nota, a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) afirma que "repudia veementemente a possibilidade de suspensão das atividades do estabelecimento aventada pelo prefeito".