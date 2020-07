Startup cria app que mapeia e conecta negócios locais a clientes

Identificar as necessidades de mercado e criar soluções é peça-chave para empreender, ainda mais neste momento, em que as demandas mudam a cada dia. Guilherme Fraga e Thiana Pinto, fundadores da startup Poa na rua, sentiram na prática a dificuldade de consumir de negócios locais e criaram uma maneira de viabilizar esse contato entre empreendedores e clientes. O aplicativo Apoia Local foi lançado no último dia 27 e já tem mais de 200 empreendimentos cadastrados em cinco estados e mais de 30 cidades do País. No início da pandemia, a dupla colocou no ar o Bora!, um market place para expositores de feiras de rua. A partir do lançamento, que aconteceu em março, outros empreendedores procuraram a startup a fim de divulgarem seus serviços e produtos por lá.