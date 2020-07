Ciclone bomba deixa estragos e pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul

A forte tempestade causada pelo fenômeno "ciclone bomba", que atingiu o Rio Grande do Sul nessa terça e quarta-feira (1º), deixou um rastro de destruição. Pela manhã desta quinta-feira (2), os agentes da Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre trabalharam na limpeza dos estragos causados pelo ciclone tropical (foto) na Capital. Mais depelo grande volume de chuvas e pelos fortes ventos, que atingiram 100 km/h no Estado. Em Porto Alegre, os ventos chegaram a 80 km/h, derrubando árvores e fios de luz. Quase 900 mil residências ficaram sem luz e, consequentemente,em todo o território gaúcho; na Capital,elétrica nesta quinta-feira (2). As chuvas incessantes também causaram pontos de alagamento em todo o Estado, fazendo transbordar o Rio Caí, em São Sebastião do Caí. O fenômeno climático, também denominado "bomba meteorológica", ocorre quando a pressão atmosférica no centro de um ciclone cai, em média, 1 hPa por hora durante um dia.