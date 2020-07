Trabalhadores da saúde protestam por melhores condições em Paris

Trabalhadores da área da saúde e aliados tomaram as ruas de Paris mais uma vez (foto) em busca de melhores condições de trabalho. Após a, que terminou em violência, a mobilização dessa terça-feira (30) teve menores proporções. Os trabalhadores ainda pedem por maiores investimentos na área, além de denunciarem a falta de equipamentos nos hospitais franceses e os baixos salários durante a crise do novo coronavírus no país. O programa Segur de La Sante, que marca o estopim dos protestos, foi proposto pelo governo francês no final de maio para atacar as disparidades no área da saúde, mas, de acordo com os manifestantes, não gerou mudanças significativas. Uma reunião final sobre as medidas ocorre nesta sexta-feira (3), na companhia da ex-líder do sindicato Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), Nicole Notat.