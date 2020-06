Hospital temporário começa a atender casos de Covid-19 no Peru

A unidade de hospitalização temporária em Cañete, no Peru, já começou as operações. A estrutura foi instalada no Lolo Fernandez Coliseum pela Organização Desportiva Pan-Americana para atender casos da Covid-19. Os primeiros pacientes foram transferidos nesta terça-feira (30) do Hospital Rezola sob supervisão do Ministro da Saúde, Victor Zamora. O centro de saúde conta com 100 leitos hospitalares e equipamento moderno, segundo a agência peruana de notícias Andina. O local é equipado com 20 monitores de sinais vitais, dois desfibriladores, dez laringoscópios de fibra óptica, um escâner de ultrassom e uma máquina de raio-X. Também conta com 38 monitores digitais de pressão sanguínea, um isotank e um sistema de oxigênio que transforma o elemento líquido em gasoso, apontou a agência. Até esta terça, o Peru contava com 282.365 casos confirmados e 9.504 óbitos por coronavírus, segundo a universidade Johns Hopkins. O país é o 6º com o maior número de infecções no mundo.