Feiras Ecológicas do Bom Fim adotam mais cuidados com pandemia

Duas das mais tradicionais feiras de produtos orgânicos de Porto Alegre adotaram mais medidas para evitar aglomeração e manter a proteção e os cuidados contra a contaminação pelo novo coronavírus. Desde esse sábado, as quase 140 bancas de agricultores familiares e outros produtores da Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF) e Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), que acontecem na avenida José Bonifácio, ao lado do Parque da Redenção, estão perfiladas em duas colunas. Uma fica sobre a calçada do canteiro central e outra no asfalto, na avenida, agora fechada nas manhãs de sábado devido aos tempos de restrições. Segundo a organização das feiras, a bandeira vermelha do distanciamento controlado, em vigor na Capital, impõe maior nível de cuidados. Com isso, o espaço de circulação dos consumidores aumentou. Feirantes que contavam com dois módulos agora têm apenas um box. Outro detalhe é que o trecho onde ocorre a feira é higienizado com hipoclorito de sódio, aplicado cedo da manhã pelos feirantes.