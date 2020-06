Rio Grande do Sul registra nova espécie de morcego que se alimenta de sangue

Uma nova espécie de morcegos hematófagos - ou seja, que se alimentam de sangue - foi registrada no Rio Grande do Sul. Técnicos da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) identificaram recentemente, e pela primeira vez, a presença de exemplares de Diaemus youngi no Estado. Três animais foram capturados em janeiro de 2019 no município de Restinga Seca. A descoberta foi publicada no mesmo ano no periódico científico Notas sobre Mamíferos Sudamericanos, da Sociedade Argentina para o Estudo de Mamíferos (Sarem). Após o artigo, novos exemplares da espécie foram encontrados na região das Missões. Até então, apenas uma espécie de morcego hematófago havia sido documentada no RS (Desmodus rotundus). Assim como essa espécie, comum no Estado, os morcegos recentemente encontrados não transmitem raiva, pois se alimentam de sangue de aves silvestres e galinhas criadas soltas.