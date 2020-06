QR-Code e drive-thru agilizam atendimento no Boulevard Assis Brasil

Com ase recomendação para distanciamento, o jeito é adotar mecanismos que evitem proximidade. No Boulevard Assis Brasil, na zona norte da Capital, o restaurante D’Porto Grill implantou drive-thru e sistema para acessar cardápio com QR-Code, que o cliente acessa direcionando a câmera do celular para o painel com o código. A entrega das refeições ocorre no local sem que o cliente saia do carro. A casa transformou parte do estacionamento do shopping em um corredor lateral ao restaurante. Os pedidos também podem ser feitos através do telefone do restaurante ou via WhatsApp. "Percebemos que está se criando uma nova realidade para o consumidor, que passou a utilizar mais o carro para consumo de forma segura”, comentou Janaina Cardoso, dona do D’Porto Grill.