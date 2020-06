Asilo Padre Cacique comemora 122 anos com festa, bolo e música

e o cumprimento do distanciamento social, o tradicional baile de aniversário do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, não aconteceu. No entanto, mesmo assim houve comemorações. Colaboradores do asilo ajudaram a organizar uma confraternização na semana passada, que contou com bolo, música e transmissão via celular para que voluntários e amigos pudessem acompanhar pela internet. Essas ações promovidas por voluntários são o que mantêm o centenário instituto em pé. O asilo depende de constantes doações e ajudas para manter o bem-estar dos idosos. Doações em dinheiro podem ser feitas através da geração de boleto, depósito em conta ou por cartão de crédito usando o sistema Pag Seguro, enquanto doações de alimentos, materiais de limpeza, medicamentos e acessórios de proteção para os colaboradores como máscaras e luvas, podem ser entregues na portaria da instituição, que fica na avenida Padre Cacique, próximo ao estádio Beira-Rio.