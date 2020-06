Orla do Guaíba na área do antigo Timbuka começa a mudar de cara

Mesmo compara combater a pressão de casos de Covid-19 sobre UTIs, os moradores da zona sul da Capital já começam a perceber as mudanças em passeios na região do antigo bar Timbuka. Obras de revitalização, que haviam sidoforam retomadas nesta semana, informou a prefeitura. São intervenções na vila Assunção. O término é projetado para outubro. Um terço dos trabalhos foi executado, segundo o site do município. O local está recebendo arquibancadas em concreto, três novas escadas (com demolição das existentes), duas rampas de acessibilidade e piso podotátil para facilitar o acesso de pessoas com deficiência visual e baixa visão. A reforma, avaliada em R$ 415 mil, está dentro do Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) coma empresa Correa Engenharia, por empreendimento na zona sul.