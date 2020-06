Telescópio captura primeira imagem de raio-X da Via Láctea

Telescópios de raio-X vêm capturando imagens do universo de tirar o fôlego. Enquanto cientistas russos processaram dados de um lado do céu, os alemães trabalharam os fótons de raios-X do outro lado. O telescópio eROSITA X-ray tem captado dados há aproximadamente meio ano, mas já fez o dobro de descobertas de outros telescópios. O mapa do céu (foto) inclui as primeiras imagens detalhadas em raio-X dos gases quentes da Via Láctea, além de nébulas, buracos negros, estrelas binárias e outros objetos cósmicos dentro do universo. Segundo o jornal The Science Times, a imagem é quatro vezes mais aprofundada que mapas espaciais previamente capturados. Com um milhão de fontes de raio-X, também podem ser visualizados fenômenos como estrelas de nêutrons se fundindo, estrelas sendo engolidas por buracos negros e áreas de gases extremamente quentes, onde nascem as estrelas. A equipe precisou analisar aproximadamente 165 gigabytes de dados das câmeras de sete telescópios para montar o mapa.