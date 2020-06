Prefeitura de Porto Alegre revitaliza praça Arquiteto Demétrio Ribeiro

A prefeitura de Porto Alegre encerrou os trabalhos na praça Arquiteto Demétrio Ribeiro, no bairro Partenon, na Zona leste da Capital. Nesta segunda-feira (22), a praça recebeu um novo escorregador. A revitalização contou com a recuperação de brinquedos e a instalação de pelo menos 60 metros quadrados (m²) de lajes de grês. O espaço com equipamentos para musculação, na travessa Diacui, também fez parte dos trabalhos. O campinho de futebol foi nivelado, com a aplicação de saibro compactado, e recebeu novas telas com reforço de estrutura, pintura e reinstalação de goleiras. A gestão municipal investiu R$ 65,5 mil nas obras, que fazem parte de um contrato de revitalização de praças e parques da capital gaúcha.