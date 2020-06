Supermercado tem pouco movimento após anúncio de troca de bandeira em POA

Um dia após o anúncio de que Porto Alegre e regiãodo distanciamento social, limitando o funcionamento de comércio, serviços e até de circulação em áreas livres, os supermercados apresentaram pouca movimentação em certos horários, como o início da tarde de domingo (21). Em uma loja localizada no bairro Menino Deus, na capital gaúcha, os estacionamentos tinham poucos veículos, e a movimentação de clientes era pequena por volta das 14h. A fila para uso do álcool gel na entrada do estabelecimento, por exemplo, nem chegava a se formar. Nos corredores do mercado, áreas geralmente com maior fluxo de pessoas, como as que comercializam hortifrutigranjeiros e carnes, tinham fácil acesso e nenhuma aglomeração. Nos caixas para pagamento, as demarcações de espaço para evitar filas nem chegavam a ser ocupadas. Coincidência ou não, com o anúncio das medidas mais restritivas, tudo indica que os porto-alegrenses acabaram dando mais atenção aos horários de ida ao mercado, para evitar aglomerações. Acesse a cobertura completa sobre o coronavírus.