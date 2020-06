Trump retoma campanha eleitoral para tentar reverter queda de popularidade

Apesar das críticas e dos pedidos de autoridades de saúde para evitar aglomerações em razão da pandemia, Donald Trump retomou neste sábado (20) os megacomícios para conter a queda de popularidade dos últimos dois meses. Diante de 20 mil pessoas em uma arena de Tulsa, no Estado de Oklahoma, ele relançou sua campanha presidencial. A menos de cinco meses da eleição, Trump tem um déficit de pouco mais de 12 pontos porcentuais em seu índice de popularidade, segundo o site Real Clear Politics, que calcula a média diária de pesquisas - 42,7% aprovam o desempenho do presidente, enquanto 54,8% desaprovam. Para reverter a queda, Trump decidiu retomar o contato direto com os eleitores em comícios como o deste sábado, em Tulsa, apesar da situação crítica da pandemia, que avança em 22 dos 50 Estados americanos. O presidente anunciou que em breve a campanha passará pelos Estados do Texas, Florida, Arizona e Carolina do Norte.