Ativista do direito ao estudo e Nobel da Paz, Malala Yousafzai se forma em Oxford, na Inglaterra

Oito anos após ser baleada na cabeça pelo Talibã, Malala Yousafzai anunciou nesta sexta-feira (19) que se formou em filosofia, política e economia pela universidade de Oxford, na Inglaterra. Através do Twitter, Malala postou uma foto com a família celebrando sua graduação. Dona de uma trajetória de superação, ela se tornou um símbolo na luta contra o grupo terrorista Talibã, quando, então com 11 anos, disse que queria ser doutora. A escola na qual estudava no noroeste do Paquistão foi fechada por militantes do Talibã. Três anos depois, os mesmos entraram em um ônibus com crianças perguntando por Malala, e dispararam tiros contra ela, que precisou ser hospitalizada. Em 2014, recebeu o prêmio Nobel da Paz por defender o direito da mulher ao estudo. E agora, em 2020, celebrou outra vitória com a graduação na universidade.