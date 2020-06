Retomada do campeonato inglês mostra apoio da liga aos protestos contra o racismo

Depois de 99 dias, a Premier League está de volta. Em razão da pandemia, o campeonato inglês ficou paralisado por mais de três meses, mas nessa quarta-feira (17) se tornou mais uma competição nacional relevante do continente europeu a retomar atividades. Na partida que marcou o retorno, disputada entre Aston Villa e Sheffield United, em Birmingham, que terminou empatada em zero a zero, um gesto logo após o apito inicial do árbitro chamou atenção. Em apoio aos protestos contra o racismo, originados com a morte de George Floyd nos Estados Unidos, jogadores, arbitragem, comissões técnicas e demais profissionais envolvidos no jogo se ajoelharam. Os atletas também usaram na parte de trás das camisetas "Black Lives Matter", ao invés do nome de cada jogador.