Tartaruga Diego, retirado de Galápagos há 87 anos, volta após salvar sua espécie

Diego, tartaruga gigante retirada das ilhas de Galápagos há 87 anos, teve retorno triunfal à sua terra natal nesta semana. Com mais de 800 filhotes, o animal conseguiu salvar sua própria espécie da extinção, após uma série de acasalamentos. O retorno de Diego e outras 14 tartarugas macho que participaram de um crucial plano de procriação ocorreu na última segunda-feira (15). Nos anos de 1960, pesquisadores equatorianos descobriram que restavam apenas 12 fêmeas e dois machos da espécie Chelonoidis hoodensis na ilha Española, localizada no arquipélago Galápagos. Diego foi recrutado em 1976 para conceder ao programa "variabilidade genética", que buscava retirar a espécie da lista de risco de extinção. Ele foi enviado ao zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, para dar início ao processo de reprodução e criar sua linhagem. Com o resultado do programa, especialistas acreditam que o risco de extinção das tartarugas gigantes na ilha Santa Cruz não existe mais.