Protesto de profissionais da saúde tem confronto com a polícia na França

Profissionais da saúde se reuniram na França nesta terça-feira (16), em ato por melhores salários e condições de trabalho. Os manifestantes, muitos utilizando as vestimentas de trabalho e equipamentos de proteção individual (EPIs), concentraram-se nas proximidades do Ministério da Saúde, em Paris. Durante o protesto, as autoridades francesas e os manifestantes entraram em conflito (foto). A polícia afirma que um grupo anarquista conhecido como "black bloc" começou os ataques. Segundo a agência de notícias Reuters, pelo menos um carro foi derrubado e projéteis foram jogados contra as autoridades francesas. Os bombeiros franceses apagaram as chamas de uma lixeira. Gás lacrimogêneo foi jogado contra os manifestantes no Palácio dos Inválidos. Pelo menos 16 pessoas teriam sido presas.