Praia do Litoral Norte reforça medidas contra novo coronavírus

Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, dá um exemplo de rigor no combate contra o novo coronavírus. Os supermercados (foto) e outros estabelecimentos estão fiscalizando o uso de máscaras de proteção e adotando a medição de temperatura de clientes. A prefeitura usa carro de som nas ruas alertando a população sobre os cuidados. O resultado é positivo: das 345 cidades gaúchas que têm confirmação da doença, Balneário Pinhal está em 215º lugar na incidência da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A localidade, que está na região com bandeira laranja de distanciamento controlado, registrou apenas cinco casos e nenhum óbito até agora. Em Porto Alegre, no entanto, a situação é diferente. O prefeito, Nelson Marchezan Júnior,após o aumento da velocidade de pacientes com Covid-19 nas UTIs. No domingo (14), o município c a. Nesta segunda-feira (15), o número chega a 79.