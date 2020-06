'Covas' na praia de Copacabana simbolizam críticas a ações do governo federal na pandemia

Em ato contra ações do governo federal diante da, voluntários da ONG Rio de Paz cavaram 100 covas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para simbolizar as vidas perdidas. Aproximadamente 40 pessoas começaram os trabalhos às 4h dessa quinta-feira (11), em frente ao Hotel Copacabana Palace. Junto às cruzes, foram penduradas bandeiras do Brasil e cartazes. A manifestação cobra transparência e mudança de atitude do governo no combate à Covid-19. Assistência às famílias em situação de vulnerabilidade, um profissional de medicina encabeçando o Ministério da Saúde e cronograma com metas do governo (federal, estadual e municipal) para o combate à doença estão entre as reivindicações. O ato e a disposição das covas fizeram alusão a cemitérios lotados,. Acesse a cobertura completa sobre o coronavírus