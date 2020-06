BRF instala câmeras que alertam para febre de funcionários em ação contra Covid-19

A BRF instalou câmeras para rastrear casos de febre entre os empregados em frigoríficos e acionar medidas de cuidados em relação à pandemia do novo coronavírus. Unidades da companhia no Rio Grande do Sul registram dezenas de casos positivos de Covid-19, impondo maior rigor nos controles e proteção. As câmeras (foto) que medem a temperatura corporal logo que o funcionário entra na planta. Se o equipamento indicar temperatura acima de 37,8°, "um alarme sonoro é ativado, identificando a presença da pessoa febril e mobilizando a equipe de saúde para o atendimento adequado", explica a companhia. O equipamento já funciona nas unidades de Lajeado, Marau e Serafina Corrêa desde maio. A BRF também faz testagens. Em Lajeado, foi detectada a presença do novo coronavírus em 3,39% dos trabalhadores. Foram exames da técnica de RT-PCR.