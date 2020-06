Funeral de Floyd é realizado em Houston com participação de familiares e amigos

Centenas de pessoas, entre familiares e amigos, vestidos de branco em sua maioria, lotaram a igreja de Fountain of Praise em Houston, no Texas, para o funeral de George Floyd, realizado nessa terça-feira (9). Floyd, 46 anos, ex-segurança negro morto sob custódia do policial Derek Chauvin, em Minneapolis, no dia 25 de maio, nasceu em Houston, cidade onde ocorreu a cerimônia. Conhecido por ser um árduo defensor dos Direitos Civis, o reverendo Al Sharpton (foto) participou do principal tributo da cerimônia. Joe Biden, ex-vice presidente dos Estados e atual candidato democrata à Presidência, também exibiu uma mensagem no telão em apoio aos familiares de Floyd. Como protesto, alguns dos presentes usavam as máscaras de proteção com as palavras “eu não consigo respirar", referência à frase proferida por Floyd enquanto o policial pressionava seu pescoço com o pé.