Vans escolares pedem crédito especial em carreata em Porto Alegre

Com escolas fechadas, vans escolares foram às ruas nesta terça-feira (9), em Porto Alegre, para pedir crédito diante da queda de receita na pandemia. Na Capital, são 600 transportadores que atendem 12 mil alunos. Trezentas vans percorreram ruas e avenidas próximas ao Centro e passaram pela prefeitura e Palácio Piratini, onde foi protocolado pedido de linha especial de R$ 4 milhões junto ao Banrisul, com juro da Selic, informou o assessor institucional do Sindicato dos Proprietários de Veículos do Transporte Escolar de Porto Alegre (Sintepa), Jaires Maciel. A ideia é captar R$ 12 mil por van. "Ficamos fora dos programas federais. Fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar", alega Maciel. A categoria pediu à prefeitura a suspensão da taxa de R$ 50,00 paga à EPTC quando operam. "Se não conseguirmos o crédito, cada um vai comprar uma velinha e acender para o santo de preferência". No Estado, são 12 mil transportadores e, no Brasil, 140 mil.