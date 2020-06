Içamento da ponte do Guaíba é reativado após recuperação em pilar

Os içamentos do vão móvel da ponte do Guaíba, na ligação com Porto Alegre, voltaram a ser feitos nesta quinta-feira (4), após a conclusão dos reparos nos danos causados pelo. O acidente foi na sexta-feira (29 de maio). A CCR ViaSuil coordenou a recuperação do pilar, que foi custeada e executada pela empresa dona da embarcação. O pilar afetado é uma das estruturas que fazem a sustentação do vão móvel. Foi efetuado teste final de içamento na manhã desta quinta, após as avaliações na estrutura, informou a concessionária. Segundo a CCR ViaSul, o reparo foi concluído com quatro dias de antecedência. A previsão era de dez dias de paralisação do içamento.